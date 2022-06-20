Как выживает карельский туризм в условиях повышенной турбулентности

Текст и фото: Антонина Кябелева

20 июня в Петрозаводске прошел туристический форум «ПРОзнай 2022. Путешествуй. Развивай. Опережай», организаторами которого выступили карельский центр «Мой бизнес» и ООО «Скантур». Это уже второй подобный форум для представителей туриндустрии, который проходит в Карелии.

Хотя, откровенно говоря, формат мероприятия форумом можно назвать лишь с большой натяжкой. Мероприятие больше тянуло на встречу-семинар для незначительного круга заинтересованных лиц. Если не считать организаторов и выступающих, то в форуме приняло участие около тридцати представителей турбизнеса.

Обсуждали главным образом то, как лучше выстраивать отношения с контролирующими органами, какие риски существуют при использовании земельных участков разных функциональных зон, как эффективнее рекламировать свои услуги после блокировки в России популярных соцсетей.

Выступления представителей минэкономразвития РК и карельского управления по туризму оказались, наверное, самыми блеклыми. Статистические данные по количеству туристов, посещающих Карелию, перечисление мер соцподдержки, объем выданных в прошлом субсидий – чиновники словно выполняли скучную повинность. Заместитель руководителя управления по туризму Марина Кушнир дала совет предпринимателям:

«Те события, которые происходят в данный момент, можно назвать таким термином как турбулентность. Но здесь, наверное, хотелось бы сказать, что происходит в период турбулентности, что необходимо в этих случаях делать. Безусловно, в первую очередь нужно покрепче пристегивать ремень и двигаться дальше».

Она сказала о «синергии всех усилий», «межотраслевом взаимодействии», необходимости знания законодательства, умения «быть инфраструктурщиком», разбираться в особенностях развития земельного законодательства. О практической пользе подобных советов остается лишь гадать. Хотя знание законодательства не помешает в любые времена, и в турбулентные, и в спокойные.

Наталья Багрова, возглавляющая центр поддержки предпринимательства при Корпорации развития РК, рассказала о центре кластерного развития, созданном в 2018 году. В рамках данного центра создали туристический кластер, медицинский, машиностроительный, агропромышленный и кластер кинематографа. Кажется, не добрались только до космоса. В рамках туристического кластера предоставляют маркетинговые услуги, помогают в регистрации товарных знаков, в выезде на выставки. В прошлом году принять участие в выставке с помощью туркластера смогли только три организации.

В планах Информационного туристического центра РК установка знаков туристической навигации, устранение рисунков на скалах, расположенных вдоль федеральных трасс, и создание нового туристического портала. О том, что в Карелии элементарно нет общественных туалетов, и туристы устали жаловаться на хронический дискомфорт, никто из представителей власти даже не заикнулся. Видимо, кластерный подход не подразумевает решение столь мелких задач.

О реальных проблемах, которые сегодня волнуют представителей турбизнеса, сказала уполномоченный по защите прав предпринимателей РК Елена Гнетова. Она отметила, что было много обращений из-за того, что в законодательстве отсутствовало понятие «гостевой дом», что приводило к запрету использовать жилые помещения для предоставления гостиничных услуг.

С 1 января 2022 года классификация мест размещения туристов стала обязательной для всех. Но гостиницы, расположенные в жилых домах, не могут пройти классификацию.

«Вот такая получается правовая неопределенность»,

- отметила Гнетова.

После вмешательства в ситуацию региональных уполномоченных по защите прав предпринимателей в апреле 2022 года вышло постановление правительства РФ, которое внесло изменения в положение о классификации гостиниц. Теперь средства размещения в жилых домах и предоставление туристических услуг фермерами в рамках сельского туризма исключены из обязательной классификации. К тому же организации санаторно-курортного лечения могут проходить процедуру классификации по своему усмотрению. По словам Гнетовой, сейчас на законодательном уровне завершается работа по легализации гостевых домов. Речь идет о возможности добровольной классификации гостевых домов.

О том, как минимизировать негативные последствия от визита представителей контролирующих органов, рассказала юрист из Санкт-Петербурга Анастасия Королева. Она советует завести журнал проверок, в котором можно фиксировать и время проведения контрольных мероприятий, и данных тех, кто их проводит.

«У меня был такой курьезный случай, когда после моей просьбы заполнить журнал проверок проверяющий просто растворился в неизвестном направлении. Оказался мошенником»,

- вспомнила Королева случай из личной практики.

По ее мнению, главное - не нервничать, быть внимательным, проверять акты протоколов и в случае несогласия письменно фиксировать свою позицию.

Юрист, председатель госкомитета по туризму объединения «Опора России» Марина Ненарокова коснулась одной из самых сложных тем – использования земельных участков разных функциональных зон для туристического бизнеса. Попросту говоря, она попыталась объяснить, что и где можно строить, какие существуют ограничения, и насколько они строги.

Ненарокова несколько раз вспомнила о, казалось бы, известной аксиоме о 20-метровой береговой линии, которая должна оставаться доступной для граждан. К сожалению, запрет перегораживать доступ к берегам озер и рек в Карелии не работает. Это одно из самых частых нарушений Водного Кодекса, которое в республике встречается почти повсеместно. Даже в центральной части Петрозаводска на улице Федосовой стоит дом, владелец которого перегородил доступ к Онежскому озеру. Ни у городской власти, ни у прокуратуры так и не нашлось за последние два десятилетия ни сил, ни воли, чтобы заставить соблюдать закон.

Живописную картину огораживания береговой линии от граждан можно наблюдать и в другой части Петрозаводска – в местечке Сайнаволок.

Марина Ненарокова отметила, что при соблюдении определенных правил пользоваться береговой полосой разрешено. Например, можно возводить причальные сооружения.

«Но вы не имеете права ограничить третьим лицам доступ к береговой полосе. Это жестко всегда. И проблема доступа посторонних, которые хотят посидеть на красивой территории у воды, она существовала и будет существовать»,

- сказала она.

По ее оценке, одним из самых проблемных является использование в туристических целях участков, находящихся на особо охраняемых природных территориях (ООПТ) и на землях сельхозназначения. Марина Ненарокова прогнозирует, что создание ООПТ «Ладожские шхеры» породит огромное количество проблем для обладателей земельных участков.

По информации Ненароковой, примерно 60 процентов глэмпингов в Карелии расположены на сельхозземлях. Она считает, что со стороны государства будет ужесточаться надзор за целевым использованием земель сельхозназначения. По ее мнению, самые большие риски возникают для тех, кто пытается разместить туристические объекты на сельхозземлях, расположенных за пределами населенных пунктов.

Встреча, как мне кажется, выявила еще одну серьезную проблему. Представители органов государственной власти Карелии не совсем ясно представляют реальные проблемы, с которыми сталкивается туристический бизнес в регионе. С увлечением создавая новые центры и кластеры, чиновники упускают стратегические вопросы, решение которых, действительно, могло бы помочь развиваться турбизнесу. Ведь очевидно, что создавать центр, чтобы три организации съездили на выставку, абсолютно бессмысленно. Толку было бы значительно больше, если бы в Карелии, к примеру, появилось три новых общественных туалета….