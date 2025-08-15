15 августа 2025, 11:05
Опасный астероид летит к Земле
Небесное тело пролетит мимо нашей планеты на расстоянии диаметра лунной орбиты
Фото: unsplash / nasa
Опасный астероид в ближайшие дни пролетит мимо Земли. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН).
По данным ученых, небесное тело пройдет на расстоянии одного диаметра лунной орбиты. Максимальное сближение астероида с планетой произойдет днем 17 августа. Отмечается, что диаметр небесного тела составляет около 50 метров.
Несмотря на то, что астероид пролетает в зоне доминирования гравитационного поля Земли, вероятность его захвата планетой очень мала.