15 августа 2025, 11:05
Мир

Опасный астероид летит к Земле

Небесное тело пролетит мимо нашей планеты на расстоянии диаметра лунной орбиты
Земля из космоса
Фото: unsplash / nasa

Опасный астероид в ближайшие дни пролетит мимо Земли. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН).

По данным ученых, небесное тело пройдет на расстоянии одного диаметра лунной орбиты. Максимальное сближение астероида с планетой произойдет днем 17 августа. Отмечается, что диаметр небесного тела составляет около 50 метров.

Несмотря на то, что астероид пролетает в зоне доминирования гравитационного поля Земли, вероятность его захвата планетой очень мала. © «Петрозаводск говорит»

Обсудить
Метки: 
Астероид
земля
космос
небесное тело
опасность