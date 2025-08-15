15 августа 2025, 11:42
Торговую точку снесут в Петрозаводске
Мэрия отправила под снос незаконно установленный на Древлянке объект
Фото мэрии Петрозаводска
Мэрия Петрозаводска решила демонтировать еще один незаконно установленный объект. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Под снос отправят торговый павильон, установленный на остановке общественного транспорта у дома №22 корпус 1 по Лососинскому шоссе. Владелец уже предупрежден о необходимости убрать конструкцию.
Освободить земельный участок необходимо до 1 сентября. © «Петрозаводск говорит»