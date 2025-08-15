ФРТ одобрил заявку Карелии на новый этап расселения аварийного жилья

Карелия стала первым регионом страны, которому Фонд развития территорий одобрил заявку на финансирование нового этапа программы расселения аварийного жилья по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».

В Карелии досрочно завершили программу расселения аварийного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года. Это позволило улучшить жилищные условия более 8 тыс. человек. В новый этап программы вошли дома, признанные аварийными после 2017 года. Планируется расселить 86 тыс. кв. метров, более 2 тыс. семей улучшат жилищные условия,

– отметил Генеральный директор Фонда развития территорий Василий Купызин.

Регионом сразу подана заявка на предоставление опережающего финансирования на лимиты текущего года и 2026 года. Речь идет о 5,2 млрд рублей, которые республика получит на расселение аварийного жилья во всех районах в 2025 году.

Благодарю федеральный центр за внимание к региону. У нас стартует одна из самых масштабных программ расселения в стране. Мы к ней готовы,

– подчеркнул Глава Карелии Артур Парфенчиков.

Власти региона планируют направить средства в том числе на строительство домов в Беломорске, Петрозаводске, Питкяранте и в Суоярви.

фото: пресс-служба Правительства Карелии