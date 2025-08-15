Нетрезвый мужчина украл телефон в магазине в Петрозаводске

В полицию Петрозаводска обратились сотрудники магазина, расположенного в районе Октябрьского проспекта. Они заявили о краже, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Под подозрение попал 46-летний мужчина. Выяснилось, что он пришел в магазин, будучи пьяным. На кассе горожанин заметил рабочий мобильный телефон сотрудников. Недолго думая, мужчина забрал гаджет и скрылся. Вскоре его задержали правоохранители. Объяснить свой поступок подозреваемый не смог.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело о краже. Фигуранту грозит до двух лет лишения свободы. © «Петрозаводск говорит»