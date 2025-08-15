15 августа 2025, 11:18
Мотоциклист госпитализирован после ДТП под Петрозаводском
В поселке Чална мотоцикл столкнулся с легковым автомобилем
Фото ГАИ
В поселке Чална днем 14 августа произошло ДТП с участием мотоциклиста. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Карелии.
По данным источника, водитель мотоцикла Honda при обгоне колонны автомобилей не заметил автомобиль Opel, который выполнял левый поворот. Произошло столкновение.
В результате аварии 40-летний мотоциклист получил травмы. Мужчина был госпитализирован. © «Петрозаводск говорит»