Мотоциклист госпитализирован после ДТП под Петрозаводском

В поселке Чална днем 14 августа произошло ДТП с участием мотоциклиста. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Карелии.

По данным источника, водитель мотоцикла Honda при обгоне колонны автомобилей не заметил автомобиль Opel, который выполнял левый поворот. Произошло столкновение.

В результате аварии 40-летний мотоциклист получил травмы. Мужчина был госпитализирован. © «Петрозаводск говорит»