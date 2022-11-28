Где в Петрозаводске находится неофициальный памятник Екатерине II?

Екатерину II можно по праву считать соосновательницей нашего города — наряду с Петром I.



Петр основал Петровский завод и слободу при нем. А Екатерина этот завод возродила — и сделала небольшое заводское поселение сначала уездным, а затем и губернским городом. А еще она утвердила генеральный план Петрозаводска — по которому он развивался многие годы.



И что мы видим в итоге? Памятник Петру в городе есть. А памятника Екатерине нет. Разве что неофициальный — знакомая каждому горожанину Екатерининская церковь на Неглинском кладбище.



Её непростой истории посвящается этот выпуск.