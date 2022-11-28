«Не светиться» и переждать. Как живут украинские беженцы в Карелии

Текст: Хельга Белянцева

С марта этого года в Карелию начали прибывать украинские беженцы. Как сообщало весной руководство республики, наш регион был готов принять до 300 вынужденных переселенцев с Украины, для них создали четыре пункта временного размещения.

О том, как сейчас обстоят дела с помощью беженцам, с какими трудностями приходится сталкиваться людям, прибывшим из горячих точек, мы поговорили с самими беженцами и с волонтерами АНО «Наследие Калевы».

Юлия

О семье врача Юлии, которая добиралась в Россию долгими путями из Киевской области через Германию и теперь живет в Медвежьегорске, в июне рассказал Госкомитет по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения РК.

Оказалось, что непосредственное и самое активное участие в этой истории принимала волонтер из Петрозаводска Ольга (она просила не называть ее фамилию). Юлия связалась с ней в соцсетях, находясь в Германии, и попросила помочь ее семье перебраться в Карелию.

Семья Юлии. Фото: Госкомитет по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения РК

Порталу «Петрозаводск говорит» Юлия рассказала о том, почему она со своей семьей решила обосноваться в нашей республике, что ей пришлось пережить, и каким она видит свое будущее.

«Я приехала из города Ирпень Киевской области, это ближайший пригород Киева. Начало боевых действий застало нашу семью в 70 км от города в нашем дачном доме в селе Тетеревка. Почти месяц мы были там, в самом эпицентре этих событий, без света, без еды, без всего. По ночам видели вспышки в окнах, и бухало так, что стекла вылетали».

«Почти все из села выехали на своем транспорте, а у нас машины не было, и нас брать никто не хотел, потому что нас пять человек — с моей мамой и тремя маленькими детьми. Когда уже стало невмоготу, 19 марта я пошла на военный блокпост и рассказала солдатам о своей ситуации. Они сказали, что у нас на сборы двадцать минут, потому что «в следующие два дня здесь будет мясорубка».

Мы выскочили из дома только с документами и ручным чемоданчиком. Нас переместили в Западную Украину, и оттуда я попала в Евросоюз, где мы прожили два с половиной месяца. Там уже с начала марта находилась моя сестра. И там же живет мой бывший муж, он гражданин Евросоюза. Когда все началось, он связался с моей сестрой и пригласил нас в Германию. Оттуда я вышла на связь с волонтерами из Карелии, они помогли мне организовать переезд в Россию. Мы ехали через Белоруссию, потом добрались до Петербурга, где нас встретили на машине и привезли в Медвежьегорск».

— Вы хотели попасть именно в Россию?

— Да, мне хотелось переехать в Карелию. Еще в декабре прошлого года я подала документы на программу переселения соотечественников в Россию. В то время в Украине уже «пахло керосином», была не очень хорошая политическая обстановка. И на случай каких-либо непредвиденных обстоятельств я решила оформить документы на переселение в Карелию, потому что прочитала, что в этом регионе нужны доктора, а я по специальности врач. В свое время мои родственники жили в Петрозаводске, но, к сожалению, уже никого из них нет в живых.



— Кто приехал вместе с вами, и как вас здесь встретили?

— Со мной трое моих детей (старшему 8 лет, среднему 5, младшему 3 года) и моя мама, пенсионерка. В целом нас здесь встретили хорошо. Нас поселили в ПВР Медвежьегорска, здесь нас кормят и условия проживания нормальные.

«Мы живем так уже пять месяцев. Хотя с маленькими детьми в ПВР жить не очень удобно, потому что нельзя самим готовить еду, и нет своего холодильника. К тому же вся жизнь протекает на глазах других людей, а ребятишкам хочется пошуметь, поиграть. Приходится постоянно делать им замечания, чтобы никому не мешали».

То, что нас привезли в Медвежьегорск, для меня стало сюрпризом, я думала, что отвезут в Петрозаводск. И первое время я не могла привыкнуть к жизни в таком маленьком городе. Но потом дети пошли в детский сад, я сама нашла временную работу и поняла, что здесь жить даже удобнее — везде можно дойти пешком.

— Какую еще помощь вам оказывает государство?

— С этим у нас все не так просто. Так как мы ехали сюда через территорию Белоруссии, нас не признают прибывшими из района боевых действий. Хотя на Украине я потеряла почти все свое имущество.

«Мой дачный дом полностью разбомбили, квартира в Ирпене повреждена. Но мне почему-то не дали статус беженца. И даже в единовременной выплате в 10 тысяч рублей, которая полагалась приехавшим с территории Украины, ЛНР и ДНР, нам отказали, мотивируя тем, что нет данных о пересечении нами границы Российской Федерации. Так как мы через Белоруссию ехали поездом, а он на границе стоял всего две минуты, пограничники на российской таможне не зашли и штамп не поставили».

Мы получили выплаты по 10 тысяч на каждого члена семьи от республики Карелия, «подъемные» по программе переселения — по 45 тысяч, а также разово по 5 тысяч на каждого и 7 тысяч на троих детей. Но, конечно, этих денег уже давно нет, за пять месяцев они ушли.

— Как вам помогают волонтеры?

— Наш куратор Ольга постоянно интересуется, что нам нужно. Если есть необходимость в каких-то вещах, она старается в Петрозаводске их собрать и передать нам. Через волонтеров о нас узнают другие люди, которые помогают нам материально.

— Какие у вас планы на ближайшее будущее?

— Сейчас я нахожусь в процессе подтверждения диплома, надеюсь, что эта процедура скоро закончится, и я смогу устроиться работать по специальности — врачом. В сентябре мы получили российское гражданство, и социальная служба нам сообщила, что мы можем рассчитывать на адресную социальную помощь. Планируем использовать эту возможность, чтобы купить какое-то жилье.

Анастасия

Еще одна подопечная волонтера Ольги – молодая девушка Анастасия (имя изменено), она приехала из Запорожской области в сентябре. Мы попросили ее поделиться с нашими читателями, как и почему она оказалась в Карелии и какой видит свою дальнейшую жизнь.

«Началась стрельба, конфликт между людьми. Мне тяжело такое ощущать. Я находилась чуть ли не у самой границы, где кровоточит рана. Мне часто стали попадаться новости о Карелии, в тех источниках, которые смотрю, через людей, страницы которых читаю. Мне нравится лес, моя душа звучит лесом – запахи, звуки... Все это по мне. Я чувствовала необходимость в уютном спокойном месте на планете, где есть возможность делать то, что я люблю».

— Как вас здесь встретили?

– Меня встретил знакомый, с которым я переписывалась по интернету. Он старается мне помочь, несмотря на мое желание все делать самой. Здесь я познакомилась с прекрасной женщиной, Ольгой, ей в радость помогать другим, она это делает от сердца. Позаботилась об одежде для меня, питании. Помогает в поиске работы. Мне подарили много заботы.

Сначала меня приютили в локации «Мама-Дом» в Петрозаводске, там с нами работали психологи, много внимания уделяли организованности. Хотели привести меня к стабильности, устроенности.

— Где вы сейчас находитесь?

– Сейчас я снимаю квартиру в Петрозаводске рядом с лесом, как и хотела.

— Какую помощь вам оказывают государство и волонтеры?

– Выдали крупы, макароны, средства гигиены и другое. Сказали, что могу обратиться снова, по мере необходимости. Выделили единоразовую денежную помощь.

«Волонтеры – мягкие, чутко воспринимающие люди. С душой откликаются. Ищут одежду, чтоб не мерзла, подсказывают информацию, стараются, чтоб не осталась без поддержки».

— Есть ли у вас какие-то планы?

– Я занимаюсь творчеством. Хочется создавать что-то красивое. Дождь, лес, грязь, а скоро зима, снег… Мне все это нравится. Но необходимо также позаботиться, чтоб было где жить, оплачивать аренду жилья. Хочется найти работу, созвучную моим ценностям… Или, если нет, то хотя бы что-то творческое, связанное с искусством. Это может быть работа с детьми, или структурирующее: управление, менеджмент.

Вещевая и продуктовая помощь беженцам. Фото: АНО "Наследие Калевы"





Ольга

Ольга — одна из двух постоянных волонтеров АНО «Наследие Калевы», с 2015 года занимается помощью беженцам с Украины. Когда поток беженцев иссяк, волонтеры переключались на решение других проблем — например, организовывали добровольцев для тушения лесных пожаров летом 2021 года.

В 2022 году у организации появилась группа «ВКонтакте» «Беженцы из Украины. Карелия», куда могут обратиться за помощью вынужденные переселенцы. Волонтеры курируют беженцев, помогают с пропиской, поиском работы и жилья, сбором необходимых вещей, а также координируют людей, которые желают оказать транспортную, продуктовую или иную помощь.

«Когда мы только начинали свою деятельность в 2014 году, в Карелии еще не было специальных организаций, которые занимаются помощью беженцам, волонтерское движение было стихийным, — рассказывает Ольга. — Мы просто реагировали на просьбы о помощи в соцсетях тех людей, которые вынуждены были сюда переселиться из горячих точек. Сейчас помогаем через нашу группу».

— Сколько всего у вас было подопечных?

— С 2014 года я курировала восемь или девять семей. Это подразумевает личное участие в их жизни, вплоть до прописки, трудоустройства, сбора документов и прочих необходимых вещей.

— Вы поддерживаете с ними отношения?

— С теми, кто остался в Карелии, я все это время поддерживаю отношения и отслеживаю их судьбу. В том числе с теми, кто зарегистрирован по моему месту жительства: мама и бабушка с ребенком, семья молодоженов, пожилая женщина, которая сейчас, к сожалению, уехала на Украину и находится в горячей точке.

— Расскажите, как вам удалось переправить в Карелию семью врача Юлии?

«Юлия обратилась к нам в апреле, находясь в Германии. Я полностью подстраховала ее путь в Россию, обращалась даже в Красный Крест Белоруссии, связалась с волонтерами в Германии, сидела в польских чатах — спрашивала, как проехать на вокзал, купить билет и т. д.».

Потом я связалась с Артуром Парфенчиковым, когда власти Карелии заявили, что готовы принять вынужденных переселенцев. Мне позвонили из Госкомитета, и Юлия приехала с семьей сюда. С тех пор мы постоянно поддерживаем связь с этой семьей, оказываем необходимую помощь.

— Есть ли какая-то разница между первой волной беженцев 2014-15 годов и волной этого года?

— По моим ощущениям, тогда поток беженцев был больше. Мы собирали для них много вещей, эта тема активно освещалась в СМИ. Но такой четкой организации помощи, как сейчас, тогда не было. Люди, которые сюда приезжали, высказывали много претензий по поводу предоставления им жилья, пособий и т. д. Сейчас все более слажено, а поток беженцев меньше. Например, в магазин «Теплообмен», который оказывает вещевую помощь, в месяц обращаются 5-7 человек.

К слову сказать, переселенцы из Украины, которые приехали в 2014 году, статус беженца не получали, но большинство из них приняли российское гражданство без колебаний. Сейчас же менять гражданство (отказываясь от украинского), по моим наблюдениям, не все торопятся.

— С каким настроением обычно приезжают люди — ведь для многих это вынужденное решение?

— Многие из них надеются больше на государство, чем на себя. И есть случаи, когда они не получают нужной поддержки и вынуждены уехать. Обычно государство обеспечивает приезжающих проживанием и питанием в ПВР, но если они находят работу, должны обеспечивать себя сами, снимать или покупать жилье. А вообще настрой у людей разный, бывают и серьезные психологические проблемы. Был случай, например, когда девушка стала принимать психотропные препараты, вести себя неадекватно — просто не справилась с эмоциями от всего, что ей пришлось пережить.

— Многие ли планируют здесь остаться, или большинство хочет просто переждать и вернуться на родину, когда ситуация изменится?

«Большая часть беженцев, конечно, хочет переждать и вернуться к себе. За некоторым исключением, настроение у беженцев такое, что они здесь временно побудут и уедут. Там у них остались квартиры, родственники, вся их жизнь».

— Что вас заставляет заниматься помощью беженцам?

— Сочувствие к этим людям и мысль о том, что и с нами может случиться что-то подобное. А началось все с того, что в 2014 году я увидела объявление в группе «ВКонтакте» с просьбой помочь с пропиской вынужденным переселенцам, позвонила и сказала, что могу прописать. С тех пор я стала общаться с людьми, которые попали в такое положение. Мне важно помочь им в социализации, чтобы они чувствовали себя более уверенно.

Продукты, переданные беженцам жителями Карелии. Фото: АНО "Наследие Калевы"

Открытка, вложенная в посылку для беженцев. Фото: "Наследие Калевы"

«Наследие Калевы»

Волонтер и координатор Юлия Андреева, учредитель и директор АНО «Наследие Калевы», рассказала порталу «Петрозаводск говорит», что эта организация как общественное движение существует уже несколько лет, а как юрлицо — третий год. Занимается продвижением различных проектов по сохранению материальной и нематериальной культуры народов Карелии, краеведением, развитием туризма.

«Мы организуем различного вида помощь, координируем волонтеров, — говорит Юлия. — У нас есть разные команды, каждая несет свою нагрузку. Мы еще в 2015 году помогали украинским беженцам в Петрозаводске. В этом году люди по старой памяти стали нам звонить, спрашивать, можем ли мы чем-то помочь. И мы снова начали вести эту работу».

Помощью беженцам в основном занимаются Юлия и Ольга, остальные периодически подключаются.

«Всю работу мы ведем самостоятельно за свой счет, а в случае необходимости привлекаем средства извне. В 2015 году мы просто захлебывались от волны беженцев, которые приехали в Карелию. В этом году их не так много. Поэтому сейчас такой масштабной работы, как семь лет назад, мы не ведем. Мы помогаем собирать одежду и обувь, предметы быта, канцелярские товары, продукты, лекарства и средства гигиены тем, кто к нам обращается. Если необходимо куда-то это доставить, кидаем в соцсетях клич о том, что нужен транспорт».

— Многие люди в Карелии даже не знают о том, что сюда тоже прибывают украинские беженцы, мало информации о них и в местных СМИ. Чем вы можете это объяснить?

«Беженцы боятся где-то «светиться», хотят, чтобы местные жители не знали, что они из Украины, всячески стараются быть незаметными в обществе, как можно скорее ассимилироваться».

— Часто ли жители Карелии откликаются на просьбы о помощи?

— Люди, которые живут в нашей республике, удивительные! У нас много волонтеров, люди помогают как только могут. Я хочу от души поблагодарить всех, кто делает эту зачастую неблагодарную работу за свой счет, отдавая этому силы, средства и время. Не устаю восхищаться нашими людьми.

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По информации республиканского информационного агентства, в Карелии работает четыре пункта временного размещения беженцев (на базе санатория «Марциальные воды», общежития Петрозаводского педколледжа, гостиниц «Маски» в Петрозаводске и «Онежская» в Медвежьегорске). В октябре этого года в них проживали 49 человек. Рассчитаны же они на вдвое большее количество людей.

Волонтеры АНО «Наследие Калевы» также рассказали, что в Петрозаводске существуют негосударственные и государственные организации, которые помогают беженцам. Это магазин «Теплообмен», Обменно-вещевой пункт на ул. Лизы Чайкиной и кризисный центр «Мама-Дом», который принимает женщин с детьми. Помощь для беженцев собирает также региональное отделение общероссийского движения «Народный фронт». // Главное фото: Михаил Белянцев