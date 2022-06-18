Украинские беженцы-врачи приехали в Карелию жить и работать

Украинские беженцы попросили помочь им переселиться в Карелию. Семья врачей обратилась к главе региона Артуру Парфенчикову, сообщили в Госкомитете по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения.

Жители Украины были на тот момент в Германии, но се5йчас их уже перевезли в Карелию. Они собираются жить и работать в Медвежьегорске, врачи там требуются.

- Сегодня сотрудники Госкомитета Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения совместно с коллегами Министерства дорожного хозяйства, транспорта и связи Карелии провели мероприятия по прибытию и размещению граждан на территории республики, - сказано в сообщении. // Фото: Госкомитет по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения РК