Необычайные приключения бронзового Кирова в карельской столице

«На Кирове решили оторваться. По словам очевидцев, финские солдаты палили по памятнику из винтовок, соревнуясь в стрельбе. Потом его закрыли тентами, а в 1943 году демонтировали и вывезли на утилизацию в Финляндию».

Продолжение истории бронзового хозяина площади Кирова — в свежем выпуске «Старого города».

Первую часть нашего рассказа об истории памятника Кирову можно посмотреть здесь.