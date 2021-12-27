Петрозаводск и Северное Приладожье в праздники свяжут «Орланы»

Туристические рельсовые автобусы будут следовать в новогодние каникулы из карельской столицы до Северного Приладожья. Их назначит РЖД по маршруту № 932/931 Петрозаводск – Горный парк «Рускеала» – Сортавала, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Орланы» пустят для туристов и жителей республики, которые хотят в каникулы побывать в популярных местах отдыха.

Они будут курсировать по специально разработанному расписанию, отправляясь из Петрозаводска рано утром и возвращаясь обратно вечером.

В частности, 2,3,4,7 и 8 января автобусы отправятся из Петрозаводска в Сортавалу в 06:20, а прибудут туда в 11:28. По пути они остановятся на следующих станциях: Эссойла, Суоярви-1, Маткаселькя, Горный парк «Рускеала», Хелюля.

Обратно «Орланы» будут отправляться в 17:10, а в Петрозаводск прибудут в 22:37. Остановки в пути следования те же.