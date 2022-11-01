Старый город. Кто такой Густав Ровио?

1 ноября 1987 года на Кукковке торжественно открыли памятный знак в честь Густава Семёновича Ровио — финского революционера и советского политического деятеля, расстрелянного в годы «Большого террора». Подробнее об этом человеке, сыгравшем важную роль в развитии Карелии, смотрите в нашей традиционной видеорубрике «Старый город».

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