Жителей Карелии приглашают на фестиваль сельского юмора «Киндасово»

В Карелии в 36-й раз пройдет фестиваль сельского юмора «Киндасово» (0+). В этом году тема праздника звучит как «Счастье – Есть». Организаторы обещают накормить гостей со всех волостей.

Праздник юмора состоится 19 июня в деревне Киндасово Пряжинского района. В 9:00 начнет работать «киндасовская таможня». Вход на территорию праздника платный. Игровые площадки начнут работу с 10 часов.

Для гостей подготовлены: «ЧП Общество анонимных обжор», «Не пищевые риски», кафе «Иван-чай», «Как потопаешь, так и полопаешь!», «Киндасовская рыбалка», «Детки-конфетки».

Тем, кто любит петь частушки, могут получить «ПОлбу». На протяжении праздника для гостей будут петь и танцевать творческие коллективы республики.

Под руководством фольклорного театра «Карельская горница» будут водить большую карельскую круугу. В конце фестиваля разыграют главный приз – телегу навоза.

В течение дня будет работать «Киндасовский Арбат», где можно будет присмотреть изделия местных мастеров. Для гостей будет работать ресторанный дворик. (фото vk.com)