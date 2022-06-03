Три молодых дуба из Петербурга высадили в Петрозаводске

Рядом с памятником Петру I в Петрозаводске 3 июня появились три дуба из Летнего сада в Петербурге. Саженцы вырастили из желудей Дуба-Патриарха, сообщили в мэрии карельской столицы.

Этот дуб император сам посадил в 1708 году. Сотрудники Русского музея, в состав которого входит Летний сад, осенью каждый год собирают желуди, проращивают и дарят саженцы другим городам.

Они уже есть в Москве, Мурманске, Калининграде, Вологде, Орле, Сочи, Екатеринбурге, Таллине, Париже, в других городах. Теперь появились и в Петрозаводске. Это 330, 331 и 332-й потомки легендарного дуба. // Фото: администрация Петрозаводска