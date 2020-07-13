13 июля 2020, 21:26
Общество

Сердце Валаамского монастыря откроется на этой неделе для туристов

Паломники и туриcты смогут с 16 июля поклониться святыням Спасо-Преображенского собора

Валаам на этой неделе откроет для туристов и паломников центральное подворье, гости смогут поклониться святыням обители. Посещения будут однодневными.

«С 16 июля для однодневного посещения открывается сердце Валаамского монастыря – Спасо-Преображенский собор и Центральная усадьба»,

- сообщается на сайте обители.

Валам начал принимать посетителей в конце июня. Большие круизные теплоходы и скоростные «метеоры» высаживали гостей в западной части архипелага. Гости могли полюбоваться скитами «Нового Иерусалима», озерами, прогуляться по лесным тропинкам. Но часть объктов оставалась под запретом из-за пандемии. С четверга возобновляются однодневные поездки в центр обители в составе организованных групп. Теперь гости смогут не только с борта судна полюбоваться на монастырские постройки, но и посетить собор.

Посетителям по-прежнему нужно будет сохранять социальную дистанцию и использовать в помещениях маски, а также соблюдать другие требования Роспотребнадзора.

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