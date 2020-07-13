Жители нескольких поселков Карелии не смогут посмотреть телевизор

Жители нескольких населенных пунктов Карелии на этой неделе не смогут посмотреть телевизор. О кратковременных отключениях телерадиосигнала предупреждает «Российская телевизионная и радиовещательная сеть».

Так, 14 и 15 июля с 18:00 до 02:00 перерывы вещания в связи с плановыми отключениями электроэнергии возможны в Софпороге в Лоухском районе. 15 июля с 11 до 17 часов из-за плановых профилактических работ сигнал может прерваться в Валдае в Сегежском районе.

Жители Карелии могут заранее узнавать об остановках в вещании на сайте РТРС.