13 июля 2020, 19:29
Жители республики смогут задать накопившиеся вопросы о пенсиях
Горячая линия пройдет во вторник с 11 до 13 часов
Завтра, 14 июля, руководитель в Пенсионном фонде Карелии состоится очередная горячая линия.
Руководитель отделения Юлия Ермакова ответит на вопросы по пенсионному законодательству.
Спросить о сроках и порядке перечисления и назначения пенсий, выплат семьям с детьми, о работе территориальных органов ПФР можно будет с 11 до 13 по телефону в Петрозаводске: (814-2) 79-55-00.