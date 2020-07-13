Жители республики смогут задать накопившиеся вопросы о пенсиях

Завтра, 14 июля, руководитель в Пенсионном фонде Карелии состоится очередная горячая линия.

Руководитель отделения Юлия Ермакова ответит на вопросы по пенсионному законодательству.



Спросить о сроках и порядке перечисления и назначения пенсий, выплат семьям с детьми, о работе территориальных органов ПФР можно будет с 11 до 13 по телефону в Петрозаводске: (814-2) 79-55-00.