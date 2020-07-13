Добровольцы восстанавливают из досок тропу до порога Кёуняс

На севере Карелии добровольцы восстанавливают тропу до порога Кёуняс, расположенного в 6 километрах от деревни Вокнаволок в сторону финской границы. Кëуняс порог – не только привлекательный природный объект, но он хранит в себе историю рунопевцев Карелии. Вокнаволок - Кёуняс - Финляндия – это древний маршрут коробейников по воде.

Как сообщается на официальной странице органов местного самоуправления Костомукшского городского округа, пеший путь от проезжей части до порога составляет около 500 метров.

Трудность заключается в том, что лесной путь до природного объекта лежит через болото. Старая тропа около 200 метров пришла в негодность, последняя ее реставрация проходила 20 лет назад. Инициативу восстановить тропу проявили участники Общества карельской культуры «Viena».

Добровольцы уже убрали старый настил и приступили к укладке нового. Позади остался сложный участок - доски проложили через пятиметровый ручей.

Фото: vk.com