13 июля 2020, 19:19
Общество

Добровольцы восстанавливают из досок тропу до порога Кёуняс

Пеший путь от проезжей части до порога составляет около 500 метров, путь лежит через болото

На севере Карелии добровольцы восстанавливают тропу до порога Кёуняс, расположенного в 6 километрах от деревни Вокнаволок в сторону финской границы. Кëуняс порог – не только привлекательный природный объект, но он хранит в себе историю рунопевцев Карелии. Вокнаволок - Кёуняс - Финляндия – это древний маршрут коробейников по воде.

Как сообщается на официальной странице органов местного самоуправления Костомукшского городского округа, пеший путь от проезжей части до порога составляет около 500 метров.

Трудность заключается в том, что лесной путь до природного объекта лежит через болото. Старая тропа около 200 метров пришла в негодность, последняя ее реставрация проходила 20 лет назад. Инициативу восстановить тропу проявили участники Общества карельской культуры «Viena».

Добровольцы уже убрали старый настил и приступили к укладке нового. Позади остался сложный участок - доски проложили через пятиметровый ручей.

Фото: vk.com

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Метки: 
Костомукша
тропа
Кëуняс порог
Вокнаволок
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