Ученые: коронавирус нельзя рассматривать как обычное ОРВИ

По информации исследователей Колумбийского университета США, вирус способен вызвать тромботические осложнения, нарушения работы миокарда и аритмию, острые коронарные синдромы, повреждения почек. Опасен COVID-19 и своим воздействием на желудочно-кишечный тракт, также он может увеличить содержание глюкозы в сыворотке крови (гипергликемию), вызвать кетоз, неврологические расстройства, поражения глаз и кожи, сообщает сайт телеканала «Звезда»

В материале, опубликованном в журнале Nature Medicine, уточняется, что среди пациентов с коронавирусом высока доля тех, кому требуется диализ – их 5-10%. У трети зараженных встречаются симптомы неврологического характера.

Ряд российских медиков высказывают схожие взгляды, описывая картину заболевания.