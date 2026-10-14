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14 октября 2026
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Происшествия

Пьяный подросток жестоко избил незнакомого мужчину в Шуе

Мужчину избивали толпой на улице, один из участников избиения расстрелял жертву из пневматики
пятеро в масках
изображение сгенерировано Алисой AI

Подросток стал фигурантом уголовного дела после зверского избиения незнакомца на улице в Шуе. 16-летнего жителя Прионежья обвинили в хулиганстве, совершенном группой лиц.

По версии правоохранителей, в момент преступления юноша находился в состоянии алкогольного опьянения. Вечером 4 июля недоросль в компании четырех товарищей избил у входа в кафе в Шуе незнакомого 28-летнего мужчину. 

Приятели били жертву толпой руками и ногами. Мужчина попытался уйти от агрессивной толпы, но его догнали, повалили на землю и продолжили избиение. Также один из участников группы произвел множественные выстрелы из пневматического пистолета. Потерпевший вырвался от агрессивных нападавших и обратилась к медикам за помощью. 

«В результате преступных действий потерпевшему причинены множественные телесные повреждения, в том числе перелом ребра, ушиб легкого»,

 - сообщили в прокуратуре Карелии. Материалы уголовного дела направили в суд.

«Петрозаводск говорит» весной писал о школьнице, которая зверски избила 41-летнего мужчину возле бара на Невского. Ее признали виновной в покушении на убийство, совершенном из хулиганских побуждений. Девочку отправили в колонию.

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