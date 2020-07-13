13 июля 2020, 17:55
Общество

Карельские мужчины подняли на руках автомобиль, чтобы помочь женщине

Жест благородства был оказан неподалеку от железнодорожного переезда на станции Деревянка

Карельские мужчины не смогли проехать мимо женщины, оказавшейся в беде. Судя по кадрам видеозаписи, которая размещена в группе «ДТП Петрозаводска и Карелии», они вызволили ее застрявший в канаве автомобиль. Он провалился в яму задним колесом. Чтобы машина смогла выехать, им пришлось приподнять ее на руках.

Женщина, которой была оказана помощь, оставила благодарность отзывчивым спасателям.

«Выражаю огромную благодарность мужчинам, которые не проехали мимо и помогли 12.07.20 около 18 часов возле продуктового магазина, после ж/д переезда ст. Деревянка. Побольше бы таких людей, готовых прийти на помощь незнакомому человеку! Спасибо!» – написала она в соцсетях.

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