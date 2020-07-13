«Экомобиль» примет у петрозаводчан ртутьсодержащие отходы

Как обычно, в третий четверг месяца, по своему традиционному маршруту проедет «Экомобиль». Петрозаводчане смогут сдать на переработку ртутьсодержащие отходы.

Предметы необходимо упаковать (в бумагу, картон или ткань), чтобы они не разбились при перевозке.

Важно утилизировать отслужившие срок лампы и термометры правильно. Ртутьсодержащие отходы – это вещества первого, наивысшего, класса опасности, которые категорически нельзя выбрасывать вместе с бытовым мусором.

От одного человека принимают не более пяти приборов (лампы и градусники). Если набралось гораздо больше предметов, необходимо заранее сообщить об объёме и точке сдачи по телефону – 8 (814 2) 79-63-76. Юридическим лицам рекомендуется заключить договоры на переработку отходов этого типа с соответствующей организацией.

В связи с неблагоприятными эпидемиологическими условиями всем участникам необходимо соблюдать меры предосторожности: использовать маску, перчатки, а также соблюдать социальное дистанцирование.