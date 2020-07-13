Минкультуры России рекомендовало открыть кинотеатры

Россияне постепенно возвращаются к привычной жизни. Так, кинозалы с 13 июля уже смогут возобновить работу, приостановленныу из-за пандемии, при соответствующем разрешении региональных властей.

Приказ «О рекомендациях организациям, осуществляющим публичную демонстрацию фильмов (кинотеатрам)» подписан сегодня министром культуры РФ Ольгой Любимовой, сообщает «Интерфакс». В документе говорится, что кинотеатры могут начать работать при наличии решений высших должностных лиц субъектов страны.

Одним из условий возобновления деятельности станет необходимость соблюдения установленных Роспотребнадзором санитарно-эпидемиологических требований и рекомендаций по проведению профилактических мероприятий по предупреждению распространения коронавируса.

Вероятно, кинотеатры откроются в скором времени и в Карелии, остается только дождаться распоряжения главы.