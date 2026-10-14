Ночью в Карелии ударят заморозки, днем потеплеет

Синоптики обещают комфортный и преимущественно сухой четверг

фото «Петрозаводск говорит»

Синоптики гидрометцентра рассказали о погоде 15 октября. Жителей Карелии ожидает облачная с прояснениями погода. На севере региона ночью местами пройдет небольшой дождь, но днем на большей части республики обойдется без осадков. Синоптики предупредили о тумане ночью и утром. Ветер будет дуть с юго-запада и юга с умеренной скоростью. В ночные часы температура воздуха составит +4, -1, на юге местами подморозит до -4 градусов, днем столбик термометра поднимется до +6, +11.

В Петрозаводске в четверг прогнозируют сухую погоду и небольшую облачность. Ветер умеренно будет дуть с юго-запада и юга. Столбик термометра ночью покажет 0, -2, днем температура повысится до +7, +9. Атмосферное давление в течение суток будет расти.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале ночью +6, днем +8;

В Кондопоге, Медвежьегорске, Суоярви ночью +3, днем +8;

В Олонце ночью +2, днем +9;

В Пудоже ночью 0, днем +8;

В Сегеже ночью +5, днем +8;

В Сортавале ночью +5, днем +10.