До 11 градусов потеплеет в Карелии в ближайшие дни

Выходные в республике снова будут дождливыми

Фото "Петрозаводск говорит"

В Гидрометцентре Карелии рассказали о том, какой будет погода в республике до конца недели. Информация приводится в паблике учреждения.

По данным синоптиков, 15-16 октября температурный фон в Карелии начнет повышаться. В эти дни по ночам будет +1+6 градусов, днем +6+11 градусов. Преимущественно без осадков.

В выходные дни, 17-18 октября, фронтальные разделы североатлантического циклона принесут дожди сначала на север республики, а с вечера субботы - и на юг Карелии. Температурный фон останется на пару градусов выше нормы.

Ранее сообщалось о том, что утром 14 октября в Петрозаводске был зафиксирован первый заморозок этой осени.