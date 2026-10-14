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14 октября 2026
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Погода

До 11 градусов потеплеет в Карелии в ближайшие дни

Выходные в республике снова будут дождливыми
Осенняя ветка рябины в лесу.
Фото "Петрозаводск говорит"

В Гидрометцентре Карелии рассказали о том, какой будет погода в республике до конца недели. Информация приводится в паблике учреждения.

По данным синоптиков, 15-16 октября температурный фон в Карелии начнет повышаться. В эти дни по ночам будет +1+6 градусов, днем +6+11 градусов. Преимущественно без осадков.

В выходные дни, 17-18 октября, фронтальные разделы североатлантического циклона принесут дожди сначала на север республики, а с вечера субботы - и на юг Карелии. Температурный фон останется на пару градусов выше нормы.

Ранее сообщалось о том, что утром 14 октября в Петрозаводске был зафиксирован первый заморозок этой осени.

Ранее в рубрике Погода было опубликовано: Температура воздуха в Петрозаводске ушла в минус впервые за осень

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