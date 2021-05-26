Путин высказался против обязательной вакцинации от коронавируса

Президент России Владимир Путин сегодня на экономическом совещании отметил, что по этой актуальной теме высказываются разные точки зрения, в том числе о введении обязательной вакцинации применительно ко всему населению или для работников некоторых специальностей, которые по роду своей деятельности контактируют с большим числом людей, сообщает ТАСС.

"На мой взгляд, вводить обязательную вакцинацию нецелесообразно и нельзя",

- сказал глава государства.

По его словам, "граждане должны сами осознать эту необходимость" и понять, что без прививки они "могут столкнуться с очень серьезной и даже смертельной опасностью", особенно люди старших возрастов.

Глава государства во время совещания обратился к гражданам России с просьбой активнее участвовать в массовой вакцинации.

"Хотел бы еще раз подчеркнуть и обратиться ко всем нашим гражданам: пожалуйста, подумайте как следует. Имейте в виду, что российская вакцина - это показывает практика уже миллионного применения - самая надежная сегодня и самая безопасная, и в нашей стране для вакцинации созданы все условия",

- сказал он.

Путин подчеркнул, что специалисты на основе полученной практики многомиллионного применения этой вакцины видят, что она не вредит здоровью, не приводит к каким-то серьезным осложнениям, "но реально или плотно, надежно защищает от угрозы заражения или предупреждает тяжелое течение болезни".

Президент призвал россиян доверять профессиональному мнению специалистов и ученых на этот счет, прислушиваться к ним.

По данным, которые приводила ранее вице-премьер Татьяна Голикова, в РФ привиты одним или двумя компонентами вакцины уже более 24 млн человек.

Ранее Голикова сообщала, что приблизительный срок достижения коллективного иммунитета в России - сентябрь 2021 года. До этого она обозначала примерным сроком август 2021 года, отметив, что в случае роста темпов вакцинации этот срок может быть сдвинут на более ранний период. В настоящее время в России переболели новой коронавирусной инфекцией почти 4,8 млн человек. Для достижения коллективного иммунитета, по ее оценкам, необходимо провакцинировать 60% населения, то есть почти 69 млн человек. // Фото: forpostsevastopol.ru