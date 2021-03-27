В России за сутки выявлено менее девяти тысяч новых случаев COVID-19

За минувшие сутки в России выявлено 8885 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает РИА Новости. Общее число заболевших за все время пандемии выросло до 4 510 744 человек.

В стране умерли 387 пациентов с коронавирусом. За все время – 97 404 человека. Поправились за последние 24 часа – 10337, за все время пандемии – 4 130 498.

В лидерах по количеству зараженных – Москва, следом идет Петербург, затем Подмосковье. Меньше всего заболевших в Тыве, Чукотке, Магаданской области, Ненецкой и Еврейской автономиях.

В мире насчитывается 125 миллионов заболевших, более 2,7 миллиона человек скончались. (фото Софья Сандурская, rbc.ru)