Названы наименее востребованные вакансии в России

Вакансии психиатров, звукорежиссеров и арматурщиков оказались наименее востребованными в России среди кандидатов в первом квартале года. Такие данные приводит РИА Новости со ссылкой на исследовательский центр сервиса Зарплата.ру.

В ходе обработки информации было изучено около двух миллионов резюме. В результате аналитики выяснили, на какие вакансии соискатели откликались реже всего.

С января по март наихудший результат показали вакансии детского психиатра и психиатра-нарколога: чуть более 0,1% просмотров заканчиваются откликом или звонком соискателя. Почти не ищут работу звукорежиссеры (0,3% откликов) и арматурщики (0,5% откликов).

Чаще всего арматурщиков ищут строительные компании для работы вахтовым методом. За работу предлагают до 90 тысяч рублей.

Вакансии звукорежиссеров в основном предлагают в детских образовательных центрах и летних лагерях. За работу готовы платить 25 тысяч.

Много вакансий психиатров открыто в государственных медучреждениях. Соискателям предлагается переехать в райцентры и отдаленные поселки. Врачам готовы предоставить жилье. Рассматривают кандидатов без опыта и пенсионеров. Обещают доход от 50 тысяч рублей. (фото abakan-news.ru)