Определены школы, куда можно записать ребенка в первый класс онлайн

Власти столицы Карелии определили школы, куда родители смогут записать детей в первый класс без очередей и онлайн. В списке всего двенадцать образовательных учреждений Петрозаводска. Заявления будут приниматься через сайт региональных Госуслуг.

Первые две школы будут принимать электронные заявления 1 апреля уже в 9 утра. Остальные подключатся с 13:00

Публикуем список школ с указанием времени начала электронной записи:

09:00 – школы №48 и 8;

13:00 – школа №43;

13:30 - школа №34;

14:00 - Финно-угорская школа, школа №38;

14:30 - школа №39, школа №10;

15:00 - школа №27;

15:30 - Лицей №13;

16:00 - школа №36;

16:30 - школа №11.

Также в Петрозаводске работает горячая линия по вопросам приема детей в школы: 71-34-34.

Ранее мы писали о том, что ожидаемое число первоклашек в этом году составит около 3300 человек. Для них планируют открыть 115 общеобразовательных и десять коррекционных классов. (фото altapress.ru)