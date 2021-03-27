Определены школы, куда можно записать ребенка в первый класс онлайн
Власти столицы Карелии определили школы, куда родители смогут записать детей в первый класс без очередей и онлайн. В списке всего двенадцать образовательных учреждений Петрозаводска. Заявления будут приниматься через сайт региональных Госуслуг.
Первые две школы будут принимать электронные заявления 1 апреля уже в 9 утра. Остальные подключатся с 13:00
Публикуем список школ с указанием времени начала электронной записи:
09:00 – школы №48 и 8;
13:00 – школа №43;
13:30 - школа №34;
14:00 - Финно-угорская школа, школа №38;
14:30 - школа №39, школа №10;
15:00 - школа №27;
15:30 - Лицей №13;
16:00 - школа №36;
16:30 - школа №11.
Также в Петрозаводске работает горячая линия по вопросам приема детей в школы: 71-34-34.
Ранее мы писали о том, что ожидаемое число первоклашек в этом году составит около 3300 человек. Для них планируют открыть 115 общеобразовательных и десять коррекционных классов. (фото altapress.ru)