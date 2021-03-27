Общее число пациентов с внебольничной пневмонией продолжает расти

Жители республики продолжают заболевать внебольничной пневмонией. За последние сутки в Карелии были госпитализированы 15 человек, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. Заболевшим делают тесты на ковид.

За минувшие 24 часа в республике не зарегистрировано новых смертей пациентов с внебольничной пневмонией.

С 1 апреля с внебольничной пневмонией всего были госпитализированы 5422 пациента, 126 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода). (фото astrakhan-24.ru)