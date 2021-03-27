Три женщины скончались в больницах Карелии от коронавирусной инфекции

За последние сутки в Карелии коронавирус подтвердился у 89 человек. Из этого числа заболевших - 85 человек, из них 16 имеют симптомы средней тяжести, четыре человека в тяжелом и один в крайне тяжелом состоянии, рассказали сегодня в республиканском оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Также удалось поправиться еще 154 пациентам.

Между тем, в республике продолжают фиксировать летальные исходы. От коронавируса в Пудожской ЦРБ скончалась жительница поселка Колово, 1935 года рождения, в Республиканской инфекционной больнице скончалась жительница Пудожа, 1955 года рождения, в Госпитале для ветеранов войн скончалась жительница Петрозаводска, 1960 года рождения. Пациентки имели сопутствующие хронические заболевания.

Число выявленных случаев коронавируса в республике остается высоким - 7070,8 случая на 100 тысяч населения. По России этот показатель - 3067,7 случая, по Северо-Западу - 5427,7. (фото bbc.com)