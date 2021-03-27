В России могут перестать продавать алкоголь покупателям с детьми

Продажа алкоголя и сигарет покупателям с детьми может оказаться под запретом. С таким предложением к Минпромторгу выступила детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец. Об этом сообщает RT со ссылкой на копию письма на имя Дениса Мантурова.

По словам омбудсмена, родители часто покупают в торговых точках сигареты и спиртное в присутствии детей. По мнению, Волынец, это может способствовать возникновению раннего интереса у детей к подобной продукции, что может перерасти в пристрастие к вредным привычкам.

Омбудсмен попросила рассмотреть целесообразность внесения изменений в законодательство в части введения запрета на продажу алкоголя и табака покупателям, которые пришли в магазин вместе с с несовершеннолетними. (фото profile.ru)