Частные дома предложено включить в семейную ипотеку

Министерство финансов России внесло в правительство проект постановления о распространении положений семейной ипотеки на строительство частных домов, сообщает «Интрфакс».

Речь идет о программе «Семейная ипотека под 6% годовых», а конкретно – об ипотечных кредитах, которые выдаются на приобретение земельного участка под строительство жилых домов или строительство частного дома на уже имеющемся участке.

Расширение программы поможет большему числу семей с детьми улучшить свои жилищные условия. Рассчитываем, что дополнительно будет выдано порядка 20 тысяч кредитов для строительства индивидуальных жилых домов на сумму около 79 млрд рублей с первоначальным взносом от 15%,

– заявил замминистра финансов Алексей Моисеев.

На сегодняшний день, в рамках программы «Семейная ипотека» за время ее действия было выдано около 130 тысяч кредитов на сумму 344,3 млрд рублей. При этом, субсидий из федерального бюджета предоставлено на 6,7 млрд рублей.

На льготную ипотеку со ставкой не выше 6% могут рассчитывать семьи, в которых второй или последующий ребенок родился после 1 января 2018 года.

Фото с сайта rg.ru