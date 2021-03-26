В МВД предложили изменить паспорта россиян

В России задумались над изменением паспортов граждан. С инициативой выступило МВД. Проект закона опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Предлагается дополнить последнюю страницу документа, удостоверяющего личность, пишет «Лента.ру». В частности, появится напоминание о личной подписи владельца на второй странице, а также о том, что паспорт, подлежащий замене, действует в течение 30 дней после достижения 20-летнего и 45-летнего возраста или изменения его персональных данных на третьей странице.

Как сказано в пояснении к законопроекту, изменения будут «способствовать простому восприятию гражданами необходимых сведений», что «позволит повысить комфортность правового режима документирования граждан». Предполагается, что нововведение поможет гражданам не сталкиваться с временным ограничением прав. Например, с невозможностью зарегистрироваться на едином портале государственных и муниципальных услуг с целью подачи заявления о выдаче (замене) паспорта, а также с трудностями в получении банковских услуг из-за недействительного паспорта.

В настоящее время паспорт гражданина РФ становится недействительным с того момента, когда его необходимо менять по закону: по достижении 20 и 45 лет, а 30 дней дается на его замену. (фото mfcsakha.ru)