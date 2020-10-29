Голубев озвучил число школьников на дистанционном обучении в Карелии

В Карелии за неделю снизилось количество детей на дистанционном обучении. Об этом на своей страице в социальной сети сообщил министр образования республики Роман Голубев.

По словам министра, 22 октября на дистанционной форме обучения из-за контактов с заболевшими коронавирусом находились 3866 человек (185 классов). 29 октября в республике на дистанционном обучении находятся 3228 человек (169 классов).

«За 7 дней количество детей, которые вынуждены были сменить очную форму обучения на дистанционную, сократилось на 638 человек»,

- подчеркнул глава Министерства образования.

Голубев призвал жителей Карелии еще более ответственно подходить к соблюдению противоэпидемических мер, носить маски, отказаться от общения с широким кругом людей и поездок в другие населенные пункты.

Также министр сообщил, что с понедельника, 26 октября, на осенние каникулы ушла 61 школа. (фото ioe.hse.ru)