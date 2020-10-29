Ушел из жизни экс-министр правительства Карелии

Ушел из жизни Юрий Иванович Пономарев, много лет возглавлявший Союз промышленников и предпринимателей Карелии. Ему было всего 74 года, сообщает глава Карелии Артур Парфенчиков на своей странице в соцсетях

Вся жизнь Юрия Ивановича связана с Карелией. Здесь он родился, сюда же вернулся работать после учебы в московском институте. Был генеральным директором Целлюлозного завода «Питкяранта», представлял Карелию в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.

Дважды избирался депутатом Законодательного собрания, был заместителем премьер-министра правительства Карелии.

Многолетний добросовестный труд Юрия Пономарева отмечен наградами и званиями. Юрий Иванович – заслуженный работник народного хозяйства Республики Карелия, награжден орденом «Знак Почета», Почетной грамотой Совета Федерации.