Ковидная карта Петрозаводска пополнилась 40 адресами

На обновленную онлайн-карту распространения коронавируса по Карелии нанесена информация о жителях Петрозаводска,у которых болезнь была диагностирована 1 октября. Их 40 человек.

Так, в городе появились новые очаги заражения. Это дом №37 по набережной Варкауса, дом №16 по Первомайскому проспекту, дом №2 по улице Зеленой, дом №37 по улице Ватутина, дом №45 по улице Чкалова, дом №62 по проспекту Александра Невского, дом №22Б по улице Ключевой, дом №3 по улице Водников, дом №11А по улице Петрова, дома №2А и 8Б на улице Судостроительной, частный дом на улице Сулажгорской, частный дом на улице Тенистой, дом №20 по улице Хейкконена, дом №27 по улице Нойбранденбургской и дом №19 по улице Кемской.

Помимо этого, новые заболевшие есть в домах, в которых ранее коронавирус уже был найден. Это дом №6 по улице Пионеров, дом №52 по улице Пограничной, дом №24 по улице Краснофлотской, дом №10А по улице Виданской, дом №12 по улице Зеленой, дом №33 корпус 1 по Лососинскому шоссе, дом №13 по улице Чистой, дом №37 по улице Анохина, дом №29 по улице Черняховского, дом №12А по улице Лизы Чайкиной, дом №4 по улице Казарменской, дом №37 по улице Кузьмина, дом №37 по улице Варламова, дом №13 по Ключевскому шоссе, дома №16 и 32 по улице Питкярантской, дом №9А по улице Фролова, дома №10 и 12 по улице Братьев Озеровых, дом №12 по улице Нойбранденбургской, дом №19 по улице Гвардейской, дом №23 по улице Петрова, дом №27 по улице Репникова и дом №12Б по улице Судостроительной.

Общее количество инфицированных в карельской столице достигло отметки в 2301 человека.