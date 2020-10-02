02 октября 2020, 15:04
Общество

Новый домик для лесников установили в Питкярантском районе

Стоимость модульного объекта составила более трех миллионов рублей

На месте аварийного дома 1972 года постройки, в котором работали сотрудники Салминского, Тулемского, Кивиойского участковых лесничеств, установили новое здание.

Старое аварийное здание

Здание площадью 86 квадратных метров оснащено автономным отоплением. О новом здании для лесников сообщили в Минприроды Карелии. Сейчас проводится работа по обустройству прилегающего участка.

Новое модульное здание

Стоимость модульного объекта составила более трех миллионов рублей. Средства были выделены из бюджета республики Питкярансткому центральному лесничеству.

Фото: Минприроды РК

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Метки: 
лесничество
Питкярантский район
новости Карелии
модульное здание
Минприроды РК