02 октября 2020, 15:04
Новый домик для лесников установили в Питкярантском районе
Стоимость модульного объекта составила более трех миллионов рублей
На месте аварийного дома 1972 года постройки, в котором работали сотрудники Салминского, Тулемского, Кивиойского участковых лесничеств, установили новое здание.
Здание площадью 86 квадратных метров оснащено автономным отоплением. О новом здании для лесников сообщили в Минприроды Карелии. Сейчас проводится работа по обустройству прилегающего участка.
Стоимость модульного объекта составила более трех миллионов рублей. Средства были выделены из бюджета республики Питкярансткому центральному лесничеству.
Фото: Минприроды РК