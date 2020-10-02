Жители аварийного дома жалуются, что с них берут деньги за капремонт

Дом №39-А по улице Советской признали аварийным 7 декабря 2018 года. Однако людям стали по-прежнему приходить счета за капремонт. Горожане попытались разобраться, что вообще происходит. Оказалось, что они возвращают какие-то долги.

Однако жители дома утверждают, что всегда платили вовремя и готовы это подтвердить.

Подробности смотрите в свежем выпуске "Дежурного по городу" на телеканале "Ника Плюс" - эфир 2 октября в 19:00. Также выпуск будет опубликован на сайте "Петрозаводск говорит" и в наших соцсетях