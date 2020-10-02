Полиция продолжает розыск граждан, скрывающихся от правосудия

Полицией Пряжинского района устанавливается местонахождение скрывшегося от суда Терентьева Олега Александровича 1975 года рождения, ранее проживавшего в Пряже. Может находиться в Суоярви.

Всех, имеющих какую-либо информацию о разыскиваемом, полиция просит сообщить по телефонам ОМВД России по Пряжинскому району: +7(814 56) 3-29-60, 3-29-68, +7-906-207-75-88 или 02 (с мобильного - 102).

Полицией Пряжинского района устанавливается местонахождение скрывшегося от органов следствия Сливинского Александра Михайловича 1975 года рождения, жителя поселка Соддер.

Может находиться на севере Карелии - на территории Калевальского района или Костомукшского городского округа. Разыскиваемый подозревается в совершении серии краж с дачных участков.

Всех, имеющих какую-либо информацию о разыскиваемом, полиция просит сообщить по телефонам ОМВД России по Пряжинскому району: +7(814 56) 3-29-60, 3-29-68, +7-906-207-75-88 или 02 (с мобильного - 102).

Сотрудниками Отдела полиции №3 УМВД России по Петрозаводску устанавливается местонахождение Малякиной Анастасии Юрьевны 1986 года рождения, подозреваемой в преступлении против личности и скрывшейся от суда.

Всех, кому что-либо известно о разыскиваемой, просят сообщать сведения по номеру телефона: +7-921-224-1063. Конфиденциальность гарантируется.