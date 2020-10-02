Временные отключения телевещания произойдут в Карелии

РТПЦ Карелии опубликовал график отключений теле- и радиовещания в республике на октябрь. Изменения затронут Петрозаводск и районы Карелии.

Так, на следующей неделе плановые профилактические работы на несколько часов остановят вещание в Лендерах, Видлице, Ламбасручье, Реболах, Суккозере, Шокше и Салми.

В период с 9 по 18 октября возможны отключения вещания телеканалов «СТС», «Матч-Страна», «Дисней» и «Че» в Петрозаводске.