02 октября 2020, 14:35
Временные отключения телевещания произойдут в Карелии
Радиотелевизионный передающий центр РК предупредил зрителей об изменениях в работе ТВ и радио
РТПЦ Карелии опубликовал график отключений теле- и радиовещания в республике на октябрь. Изменения затронут Петрозаводск и районы Карелии.
Так, на следующей неделе плановые профилактические работы на несколько часов остановят вещание в Лендерах, Видлице, Ламбасручье, Реболах, Суккозере, Шокше и Салми.
В период с 9 по 18 октября возможны отключения вещания телеканалов «СТС», «Матч-Страна», «Дисней» и «Че» в Петрозаводске.