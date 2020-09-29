Подозреваемую в преступлении петрозаводчанку не могут найти месяц

Полиция Петрозаводска продолжает розыск молодой женщины, скрывшейся от суда и подозреваемой в преступлении против личности, сообщает МВД Карелии.

«Сотрудники Отдела полиции №3 УМВД России по Петрозаводску продолжают устанавливать местонахождение Малякиной Анастасии Юрьевны 1986 года рождения, подозреваемой в преступлении против личности и скрывшейся от суда»,

- пишет ведомство.



Всех, кому что-либо известно о разыскиваемой, просят сообщать сведения по номеру телефона: +7-921-224-1063.

Конфиденциальность гарантируется.

Напомним, впервые розыск Анастасии Малякиной был объявлен 31 августа.

Преступления против личности - преступные деяния, посягающие на безопасность жизни, здоровья, свободу, честь и достоинство, половую неприкосновенность, конституционные права и свободы человека и гражданина, интересы семьи и несовершеннолетних.