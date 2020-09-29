Карельскую ферму уличили в краже электричества на миллионы рублей

На сельскохозяйственном предприятии в Олонецком районе был выявлен факт крупного хищения электроэнергии. Полиция изъяла три прибора учета, сообщает пресс-служба карельского филиала «Россети Северо-Запад».

Объем безучетного потребления электроэнергии составил почти 5 млн кВт*ч, в деньгах это - 24 миллиона рублей.

Экспертиза подтвердила, что счетчики на предприятии были «заряжены», ими можно было управлять дистанционно.

Возбуждено уголовное дело. Виновным в совершении этого преступления грозят реальные сроки лишения свободы и крупные штрафы. Расследование продолжается.