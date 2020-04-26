В Беломорской ЦРБ оборудовали 25 коек для больных коронавирусом

По словам главы республики, Беломорск практически готов к приему пациентов с коронавирусной инфекцией. Стационар на 25 коек организован в Беломорской ЦРБ.

По словам Артура Парфенчикова, в учреждении выполнен ремонт, палаты обустроены кислородной подводкой. Также установлено необходимое оборудование: аппараты ИВЛ, ЭКГ, палатный рентген, мониторы, пульмоксиметры, лабораторная и другая техника.

«Дополнительную партию медоборудования ждем на следующей неделе»,

- сообщил глава Карелии на своей странице в соцсети, добавив, что подготовка вспомогательных помещений еще продолжается.

По его словам, в Беломорской больнице имеется достаточный запас средств индивидуальной защиты для медработников. Глава уточнил, что на сегодняшний день подтвержденных случаев ковида у жителей Беломорска нет.

Ранее министр здравоохранения республики показал, как идет подготовка в Питкярантской и Сортавальской ЦРБ для приема заболевших ковидом.

Фото: vk.com