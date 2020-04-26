Жительница Мурманска обратилась к властям Кеми

Проживающая в Мурманске Надежда Умба обращается к властям Кеми с просьбой о помощи, пост выложен в паблике «Общественный контроль г. Кемь».

Женщина волнуется за то, что ее пожилая мама отказывается сидеть дома и часто ходит в церковь.

«Обращаюсь к администрации Кеми с просьбой о помощи. Проживаю сейчас в Мурманске, моя мама 1941 года рождения живет в Кеми. Ежедневно с ней созваниваюсь. К сожалению, выяснилось, что она ходит каждый день в церковь за ж.д.мостом (не знаю, как она называется). Никакие мои доводы и просьбы оставаться дома она не воспринимает, так как у нас, к сожалению, разногласия очень давно по религиозным взглядам. Ее ответ на все: «Я знаю, что я делаю».

По времени: примерно в 18.00, 19.00 они собираются на спевку. В выходные служба часов в 12.00, в воскресенье точно.

Но мама есть мама, и я волнуюсь за ее здоровье. У меня вопрос - регулируется ли сейчас в Кеми работа таких заведений, а также появление на улице пожилых людей?

Помогите мне оставить мою маму дома!»,

- просит Надежда.

Напомним, накануне Пасхи карельская епархия приглашала людей на массовое освящение куличей. Народу откликнулось меньше обычного, тем не менее несколько десятков человек пришли к храму Александра Невского, многие из которых были без масок, а полиции не наблюдалось.