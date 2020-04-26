Обновлена онлайн-карта распространения COVID-19 в Карелии

В республике за последние сутки увеличилось количество заболевших коронавирусной инфекцией с 44 до 56 человек. С учетом новых данных изменилась и онлайн-карта распространения COVID-19 в Карелии, а также в соседних регионах.

Согласно последним данным, число заболевших в Сегежском районе равно 7, в Питкярантском – 5, в Прионежском – 1, в Кондопожском – 3, в Петрозаводске – 40 человек.

В Мурманской области ситуация с заболевшими на утро 26 апреля выглядит так - 856 заболевших, в Архангельской бласти – 147 человек, в Вологодской области – 138, в Ленинградской области – 658, в Санкт-Петербурге – 2924, в Финляндии – 4475 человек.