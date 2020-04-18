«Помощи Божьей всем»: в Петрозаводске освятили пасхи, куличи и яйца

Сегодня в Петрозаводске у кафедрального собора Александра Невского был совершен чин освящения пасхи, куличей и яиц. Освящение пасхальных яств является одним из старейших и важнейших обрядов православной церкви, неотъемлемой частью празднования Светлого Воскресения Христова.

В этот раз на ситуацию, конечно, наложились ограничения, введенные властью в связи с распространением коронавируса. Людей у собора было значительно меньше, чем в былые годы. Всего, на глаз, здесь собралось около 50 человек. И обряд освящения батюшка начал с просьбы к прихожанам соблюдать дистанцию в полтора метра. То же самое перед началом повторял некий человек в странной полувоенной форме. Впрочем, нельзя сказать, что пришедшие прислушивались к этим призывам.

Полиции вокруг храма заметно не было, препятствовать входу или как-то организовывать движение никто не пытался.

Совершив молитву, батюшка окропил пасхи, куличи и яйца святой водой. «Помощи Божьей всем! Берегите себя и своих близких», - в заключение обратился он к прихожанам.