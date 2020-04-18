Карельским семьям с детьми дополнительно выплатят по пять тысяч рублей

Глава Карелии Артур Парфенчиков рассказал о том, что на уровне региона малообеспеченным семьям будет оказана дополнительная поддержка в период действия режима повышенной готовности. Об этом губернатор сообщил на своей странице в соцсети.

В Карелии более 31 тысячи человек получат в ближайшее время единовременную выплату в размере пяти тысяч рублей. Это малообеспеченные семьи, которые получают меры социальной поддержки.

Как уточнил глава республики, эта выплата будет разовой. Деньги будут выплачены за каждого ребенка, вне зависимости от его возраста. Никуда ходить и писать заявление родителям не придется - деньги поступят автоматически.

Перечислить деньги семьям планируется уже до конца апреля либо в мае одновременно с тем пособием, которое они получают.