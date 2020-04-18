Глава Петрозаводска наделила подчиненных правом штрафовать горожан

Глава Петрозаводска наделила управление по делам ГО и ЧС правом составлять протоколы по нарушениям гражданами режима самоизоляции. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

Ирина Мирошник решила, что выписывать протоколы гражданам, нарушившим режим самоизоляции, могут начальник управления по делам ГО и ЧС и его заместитель. Постановление сити-менеджера утверждено 16 апреля.

Мэрия призвала жителей Петрозаводска соблюдать режим самоизоляции и не выходить из дома без веских причин.