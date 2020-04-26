Охлопков показал, как выглядит ковид-центр в Приладожье

Глава Минздрава республики вместе с руководителем территориального органа Росздравнадзора осмотрели центральные районные больницы в Питкяранте и Сортавале. Об увиденном Михаил Охлопков рассказал на своей странице в социальной сети.

На базе Питкярантской ЦРБ организовано отделение для лечения больных коронавирусом. Сюда будут доставлять заболевших жителей Питкярантского, Лахденпохского, Сортавальского и Олонецкого районов.

«Помещения отдельно стоящего корпуса отвечают всем условиям, которые необходимы для лечения пациентов с COVID-19, техническое оснащение позволяет оказывать медицинскую помощь больным с тяжелыми легочными осложнениями. Есть запас средств индивидуальной защиты для медицинских работников»,

- сообщил министр.

По его словам, в настоящее время завершается ремонт в гостинице для медицинских работников, которые будут приезжать в Питкярантскую ЦРБ для работы в ковид-центре. Также на стадии завершения находится ремонт крыльца к мельцеровским боксам.

В Сортавальской ЦРБ создают резервное инфекционное отделение для заболевших COVID-19. По словам министра, его будут использовать в случае большого потока пациентов в Питкярантском монопрофильном центре. Туда же будут направляться пациенты для долечивания, сообщил Охлопков.

Фото: vk.com